İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden... - Son Dakika

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İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden...
6 saat önce
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:32 Kaynak: AA
Son Dakika Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı