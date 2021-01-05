Gaziosmanpaşa'da, 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da, 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Gaziosmanpaşa\'da, 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Son Güncelleme: 05.01.2021 16:44

GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Polisin uyarılarına rağmen yangını izlemek isteyen kalabalık sosyal mesafe kuralını dakikalarca ihlal etti. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teras kısmını saran alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, teras ve apartmanın çatı kısmında çıkan yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 2 dairede hasar oluştu.

KALABALIK POLİS UYARILARINA ALDIRMADI

Yangını söndürme çalışmalarını izlemek isteyenler sokakta kalabalık oluşturdu. Sokağın başında toplanan kalabalık, polis ekiplerinin ikazlarına rağmen dakikalar boyunca yangını izledi. Kalabalığın toplandığı noktada sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da, 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da, 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
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