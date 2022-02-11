İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1'i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.