İstanbul Gaziosmanpaşa'da Alışveriş Merkezi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kadın Yaralı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İstanbul
DHA Gaziosmanpaşa
'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay saat 05: 00 sıralarında Karadeniz
Mahallesi, Eski Edirne
Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi
Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.