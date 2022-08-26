İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı - Son Dakika
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İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı

26.08.2022 15:26
İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tabancayla eşini ve yeğenini öldürdü, kızını yaraladı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tabancayla eşini ve yeğenini öldürdü, kızını yaraladı.

Sarıgöl Mahallesi'nde Korkut G. dün gece eşi Sevtap Akbacı ve kızı Muazzez G'ye tabancayla ateş açtı. Akbacı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

Korkut G. daha sonra evine gittiği yeğeni Sinan Özfidan'ı da aynı tabancayla öldürdü.

Sevtap Akbacı ve Sinan Özfidan'ın cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muazzez G'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Korkut G'nin yakalanması için başlattı.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı - Son Dakika
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