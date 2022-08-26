İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa 'da bir kişi, tabancayla eşini ve yeğenini öldürdü, kızını yaraladı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Korkut, Güncel, Son Dakika

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