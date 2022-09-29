Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da eczanede kadını darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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