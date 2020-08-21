İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ - Son Dakika

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ
GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi.
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ
Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. İnşaatın yanında bulun bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Karlıtepe Mahallesi Yahya Galip Caddesi'nde bulunan yapımı devam eden inşaatta toprak kayması meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inşaatın yanında bulunan 4 katlı bir binada oturanları tahliye etti. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken yetkililerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. İsmi öğrenilemeyen mahalle sakini, Birden ses geldi. Yerimden fırladım. Toprak kaydığını gördüm. dedi.
- Hasırcıoğluistanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 06:20
Kaynak: DHA
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