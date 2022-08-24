Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

Şüphelilerden biri, polisin çalışması sonucu yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa 'da kuyumcu dükkanını soyan iki kişi, iki görevliyi silahla yaraladı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

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