Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı - Son Dakika
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Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

24.08.2022 23:54
Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcu dükkanını soyan iki kişi, iki görevliyi silahla yaraladı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcu dükkanını soyan iki kişi, iki görevliyi silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 911. Sokak'taki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen iki soyguncu, silah tehdidiyle görevlilerden tezgahtaki altınları istedi.

Dükkandaki bir miktar altını alan şüpheliler, kendilerini durdurmak isteyen iki görevliyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, kuyumcu dükkanında inceleme yaptı.

Şüphelilerden biri, polisin çalışması sonucu yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
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Gaziosmanpaşa'da silahlı kuyumcu soygunu: 2 yaralı Gaziosmanpaşa'da silahlı kuyumcu soygunu: 2 yaralı Gaziosmapaşa'da bir binada 2 erkek cesedi bulundu Gaziosmapaşa'da bir binada 2 erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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