Güvenlik kamerası görüntülerine kadın şüphelinin 600 bin liralık ziynet eşyasını koluna ve boynuna taktıktan sonra çantasından çıkardığı tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek olay yerinden ayrılması yansıdı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soyan kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.