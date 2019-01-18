İstanbul Gaziosmanpaşa'da Lise Önünde Kavga 2 Yaralı
1 saat önce
Gaziosmanpaşa'da bulunan bir lisenin önünde kavga çıktı.
Gaziosmanpaşa
'da bulunan bir lisenin önünde kavga
çıktı. Kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada 2 kişi yaralanırken bir kişi gözaltına alındı.
Olay saat 08.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde bulunan bir lisenin önündeki caddede meydana geldi. İddiaya göre, E.B. isimli öğrenci, B.S'nin kız arkadaşına "karne günü sana bir sürprizim var" dedi.
Kız arkadaşı da durumu B.S.'ye anlattı. Öğrenci olmayan B.S. lisenin önündeki caddeye gelerek beklemeye başladı. Burada karşılaşan ikili tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Okul dışından ve okuldan bazı öğrencilerinde karıştığı kavgada E.B. kulağından E.T. ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen gençler daha sonra polis ekiplerince tekrar okula getirildi. Polis
ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karışan B.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kavgayı küçük bıçak sıyrıklarla atlatan 2 öğrenci ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:10 Kaynak: DHA
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