İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ PANELVANDAN CEP TELEFONU ÇALDI

GAZİOSMANPAŞA'da bir hırsız, panelvanın minibüsün kapılarını kilitlemeyen sürücünün, koltuk üzerinde bıraktığı cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında, panaelvanı park edip kapıları kilitlemeden iş yerine giren sürücünün, koltuk üzerine bıraktığı cep telefonu çalındı. Hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin önce aracın yanına yaklaştığı, şoför koltuğundaki cep telefonunu farkedince, bir süre dikkat çekmemek için oyalandığı, daha sonra aracın kapısını açarak koltuk üzerindeki cep telefonunu alıp, uzaklaştığı görülüyor.
Görüntü dökümü-----------------------(Güvenlik kamerası görüntüleri)-Hırsızın minibüsün yanına yaklaşması-Dikkat çekmemek için bir süre oyalanması -Aracın kapısını açıp telefonu alıp uzaklaşması
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