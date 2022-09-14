Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında, panaelvanı park edip kapıları kilitlemeden iş yerine giren sürücünün, koltuk üzerine bıraktığı cep telefonu çalındı. Hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin önce aracın yanına yaklaştığı, şoför koltuğundaki cep telefonunu farkedince, bir süre dikkat çekmemek için oyalandığı, daha sonra aracın kapısını açarak koltuk üzerindeki cep telefonunu alıp, uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ PANELVANDAN CEP TELEFONU ÇALDI - Son Dakika

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