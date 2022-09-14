İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ PANELVANDAN CEP TELEFONU ÇALDI - Son Dakika
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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ PANELVANDAN CEP TELEFONU ÇALDI

14.09.2022 09:56

GAZİOSMANPAŞA'da bir hırsız, panelvanın minibüsün kapılarını kilitlemeyen sürücünün, koltuk üzerinde bıraktığı cep telefonunu çaldı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir hırsız, panelvanın minibüsün kapılarını kilitlemeyen sürücünün, koltuk üzerinde bıraktığı cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında, panaelvanı park edip kapıları kilitlemeden iş yerine giren sürücünün, koltuk üzerine bıraktığı cep telefonu çalındı. Hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin önce aracın yanına yaklaştığı, şoför koltuğundaki cep telefonunu farkedince, bir süre dikkat çekmemek için oyalandığı, daha sonra aracın kapısını açarak koltuk üzerindeki cep telefonunu alıp, uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ PANELVANDAN CEP TELEFONU ÇALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ PANELVANDAN CEP TELEFONU ÇALDI - Son Dakika
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