İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK YERİ İÇİN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN MİNİBÜSÜNÜ YAKTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK YERİ İÇİN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN MİNİBÜSÜNÜ YAKTI

18.10.2022 16:09

GAZİOSMANPAŞA'da Ş.D., motosikleti için kiraladığı alana, minibüsünü park eden komşusu İ.P ile tartıştı.

GAZİOSMANPAŞA'da Ş.D., motosikleti için kiraladığı alana, minibüsünü park eden komşusu İ.P ile tartıştı. Tartışma sonrasında Ş.D. otoparka gelerek komşusu İ.P'nin minibüsünü yaktı

Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Ş.D. isimli kişi, motosikletini park etmek için kiraladığı alana park edilen minibüsü yaktı. Ş.D.'nin aynı gün öğlen saatlerinde, kiraladığı park yerini izinsiz kullanan komşusu İ.P ile tartıştığı öğrenildi. Tartışmadan saatler sonra otoparka gelen Ş.D., komşusu İ.P'nin minibüsünün camını kırarak içine benzin döküp, ateşe verdi. Minibüsün yandığını farkeden apartman sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekip Ş.D.'yi gözaltına aldı. Ş.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İstanbul'da komşu dehşeti: Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi Son dakika haberleri | İstanbul'da komşu dehşeti: Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi Kundaklamadan önce annesiyle otoparka gidip aracın camını kırmış Kundaklamadan önce annesiyle otoparka gidip aracın camını kırmış
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK YERİ İÇİN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN MİNİBÜSÜNÜ YAKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:36:33. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK YERİ İÇİN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN MİNİBÜSÜNÜ YAKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement