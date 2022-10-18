Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Ş.D. isimli kişi, motosikletini park etmek için kiraladığı alana park edilen minibüsü yaktı. Ş.D.'nin aynı gün öğlen saatlerinde, kiraladığı park yerini izinsiz kullanan komşusu İ.P ile tartıştığı öğrenildi. Tartışmadan saatler sonra otoparka gelen Ş.D., komşusu İ.P'nin minibüsünün camını kırarak içine benzin döküp, ateşe verdi. Minibüsün yandığını farkeden apartman sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekip Ş.D.'yi gözaltına aldı. Ş.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

GAZİOSMANPAŞA'da Ş.D., motosikleti için kiraladığı alana, minibüsünü park eden komşusu İ.P ile tartıştı. Tartışma sonrasında Ş.D. otoparka gelerek komşusu İ.P'nin minibüsünü yaktı

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK YERİ İÇİN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN MİNİBÜSÜNÜ YAKTI - Son Dakika

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