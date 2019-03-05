İstanbul- Gaziosmanpaşa'da Patlama Aktüel Görüntü
15 dakika önce
İstanbul- GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA (4) aktüel görüntüHaber-Kamera: Murat SOLAK/ Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)Gaziosmanpaşa'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.
İstanbul- GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA (4) aktüel görüntü
Haber-Kamera: Murat SOLAK/ Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA
) Gaziosmanpaşa
'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.
Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak
Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcıları sabah topladıklarını oturdukları binanın önüne getirdi. Kağıt toplayıcıları, buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan kağıt toplayıcısı kadın ile kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:16 Kaynak: DHA
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