Son Dakika Haberleri: İstanbul- Gaziosmanpaşa'da Patlama Aktüel Görüntü

İstanbul- Gaziosmanpaşa'da Patlama Aktüel Görüntü

15 dakika önce

İstanbul- GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA (4) aktüel görüntüHaber-Kamera: Murat SOLAK/ Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)Gaziosmanpaşa'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

İstanbul- GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA (4) aktüel görüntü

Haber-Kamera: Murat SOLAK/ Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcıları sabah topladıklarını oturdukları binanın önüne getirdi. Kağıt toplayıcıları, buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan kağıt toplayıcısı kadın ile kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:16 Kaynak: DHA

İstanbul, Gaziosmanpaşa, Güncel
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