İstanbul'da 9'uncu kattan 6'ncı kattaki sütunlara düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da 9'uncu kattan 6'ncı kattaki sütunlara düşen çocuk yaralandı

30.08.2022 13:52
İstanbul'da 9'uncu kattan 6'ncı kattaki sütunlara düşen çocuk yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek 9'uncu kattan 6'ncı katın sütunlarına düşen 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek 9'uncu kattan 6'ncı katın sütunlarına düşen 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir sitede 9'uncu kattaki dairenin penceresinden bakarken dengesini kaybeden 14 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Fajer A, binanın 6'ncı katındaki sütunların üzerine düştü.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, çocuğa vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.???????

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 9'uncu kattan 6'ncı kattaki sütunlara düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 9'uncu kattan 6'ncı kattaki sütunlara düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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