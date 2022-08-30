Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 9'uncu kattan 6'ncı kattaki sütunlara düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.