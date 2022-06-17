Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.