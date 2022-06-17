İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

17.06.2022 12:17
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

GAZİOSMANPAŞA Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'cesur' isimli maskot ile öğrencilere karne dağıttı.

GAZİOSMANPAŞA Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'cesur' isimli maskot ile öğrencilere karne dağıttı.

Gaziosmanpaşa Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Sakarya İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu. Ekipler polis maskotu 'cesur' ile öğrencilere yıl sonu  karnelerini dağıttı. Polislere sorular soran çocuklar maskotla fotoğraf çektirdi.

- İstanbul

YORUMLAR
500
İbb'den 'Emirgan Korusu' Açıklaması: 'Ölen Ağaçlar Kaldırılıp Yerine Yenileri Dikiliyor' İbb'den 'Emirgan Korusu' Açıklaması: 'Ölen Ağaçlar Kaldırılıp Yerine Yenileri Dikiliyor' İBB ekipleri, Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesti İBB ekipleri, Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesti Akif Hamzaçebi Trabzon'da: 'Göreve Geldiğimizde Türk Ekonomisini Ayağa Kaldırabilecek Kadrolarımız Var. Herkes Önünü Görecek' Akif Hamzaçebi Trabzon'da: 'Göreve Geldiğimizde Türk Ekonomisini Ayağa Kaldırabilecek Kadrolarımız Var. Herkes Önünü Görecek'
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:34:22. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement