İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYEN AİLE, EVLERİNİN TAŞLANDIĞINI İDDİA ETTİ - Son Dakika

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYEN AİLE, EVLERİNİN TAŞLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Gaziosmanpaşa'da köpeklere yemek ve su vererek besleyen ailenin, çevredekiler tarafından tehdit edilip evlerinin taşlandığı iddia edildi.

Gaziosmanpaşa'da köpeklere yemek ve su vererek besleyen ailenin, çevredekiler tarafından tehdit edilip evlerinin taşlandığı iddia edildi.

Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı

Yenidoğan Mahallesi Çakır Sokak'ta yaklaşık 8 yıldır oturan Özgür ailesinin üyeleri, mahalleye bırakılan köpeklere 1 yıldır yemek vererek besledi. Yemek bulunca sokaktan ayrılmayan köpeklerin havlayarak gürültü yapmalarından iddiaya göre komşuları rahatsız oldu. İlk olarak sözlü tehditlere maruz kalan Özgür ailesinin iddiaya göre evleri de taşlandı. Bunun üzerine Özgür ailesi köpeklere yemek vermeyi kesti.

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR"

Köpeklere yemek ve su verdikleri için başlarına gelenleri anlatan Zekiye Özgür, "8 senedir burada oturuyoruz. Bu sokakta 3 tane köpek var, barınaktan gelip bıraktılar. Biz yemek su verdik burada kaldılar. Burada başka köpeklerde var aldırmaya çalışıyoruz. Bu köpeklere sadece ben yemek su vermiyorum, herkes bakıyor. Bizim kapımızda yatıyor diye herkes bize düşman oldu. Çevredekiler beni ölümle tehdit ediyorlar, bıçaklamakla tehdit ediyorlar, evimin kapısını kırdılar, evime zarar veriyorlar, bana zarar veriyorlar bunları köpeklere baktığımız için yapıyorlar. Dün belediye başkanımızı aradım geldiler buradan 2 tane köpeği alıp gittiler ama kulağı küpelileri biz alamıyoruz dediler. " dedi.

"KAPIMIZ TAŞLANIYOR, TEHDİT EDİLİYORUZ"

Zekiye Özgür'ün oğlu Ferit Özgür ise, "Kemik verdiğimiz için bütün mahalleli köpeklerin bize ait olduklarını söylüyor. Bu köpekler bizim değil, belediyenin köpekleri ama mahallelinin hedefinde hep biz varız. Kapımız taşlanıyor, tehdit ediliyoruz. Yani benim olmayan bir şey için ben tehdit ediliyorum ve ben panik atak hastası oldum. Ne zaman ne olacak, her an bir şey olabilir, tehlikesi yaşıyorum, can güvenliğim yok. Gündüz insanlar buradan geçerken köpekler havlıyor. havlayınca da insanlar bizi hedef alıyor, bize saldırıyorlar. Köpekler 2 senedir buradalar, belediye başkanı dün yolladı ekipleri, köpekleri almaları için sadece iki tanesini alabildiler. Yasalardan dolayı köpekleri alamıyorlar ama insanlar hala sizin köpeğiniz diyor ve bizim olmadığına inanmıyorlar" dedi.

"HAYVAN SEVER İNSANLARDAN YARDIM İSTİYORUM"

Ferit Özgür, "Annem polise giderek şikayetçi oldu birkaç kişiden, farklı farklı olaylar yaşadık çünkü. Köpeklerden biz de mahalleli de şikayetçi ama şu an için sadece bizi hedef alıyorlar. Biz köpeklere yemek verdiğimiz için, köpekler burada olduğu için 'sizin köpeğiniz' diyorlar. Yetkili birinin gelip anlatması lazım 'bu köpekler bu insanların değil' diye. Annem ve babam hasta, ben işteyken bir şey olsa ne olacak, hesabını kim verecek. Biz köpeklere yaklaşık bir sene kadar yemek verdik şu an insanların korkusuna hayvanlara yemek veremiyoruz. Çünkü hedef biz olduğumuz için hayvanlara yaklaşık 1 - 2 haftadır yemek vermiyoruz. Hayvan sever insanlardan yardım istiyorum. Çünkü evim taşlanıyor, ailem tehlike altında." diye konuştu.

Yenidoğan Mahallesi, Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYEN AİLE, EVLERİNİN TAŞLANDIĞINI İDDİA ETTİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:54 Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim 15:33 Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim
15:54
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
15:33
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 16:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYEN AİLE, EVLERİNİN TAŞLANDIĞINI İDDİA ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]