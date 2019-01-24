Son Dakika Haberleri: İstanbul Gaziosmanpaşa'da Suriyelilerin Kaldığı Evde Yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Suriyelilerin Kaldığı Evde Yangın

40 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa'da Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 kişinin hafif yaralandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Karayolları Mahallesi 584 sokakta saat 04: 30 sıralarında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı 14 numaralı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevlerin içinde kalan 6 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay sırasında 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:47 Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Suriye, İstanbul, 3. Sayfa
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