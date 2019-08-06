Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

1 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da 2 otomobil ve bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 18 gram skunk, 5 bin 27 uyuşturucu hap ve 18 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA'da 2 otomobil ve bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 18 gram skunk, 5 bin 27 uyuşturucu hap ve 18 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, 3 Ağustos'ta eve iki kişinin geldiğini belirleyerek şüphelileri izlemeye başladı. Şüpheliler evden bir şey aldıktan sonra otomobile binerek gitmeye çalıştığı sırada otomobili durduruldu. Ekipler, otomobilde bulunan Hüseyin P. ve Tahir P.?yi araçtan indirerek, üstlerini aradı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 30 gram skunk, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu sırada şüphelilerin çıktığı eve de baskın düzenleyen ekipler, Cumali Y.?yi de yakalayarak gözaltına alındı. Evde ve Cumali Y.?nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda da 4 kilo 880 gram skunk, 4 bin 972 uyuşturucu hap, 18 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Cumali Y.?nin 11 suçtan, Hüseyin P.?nin 3 suçtan, Tahir P.?nin ise 10 suçtan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı
Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:28:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]