İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu

02.08.2022 11:25
İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki genç, başından vurularak öldürüldü. Mahalle sakinleri, kavga sırasında "Sen benim abimi bitirdin" sözlerini duyduklarını belirtti. Çalışmalar sonucunda kavgaya karışan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında iddialara, 19 yaşındaki Alkan Atılkan ile husumetli olduğu kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından taraflar ellerindeki bıçak ve silahla birbirlerine saldırdı. Şüpheli kişinin silahından ateşlenen kurşunla 19 yaşındaki genç başından vuruldu.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalar sonucunda şüpheli M.G., polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

'Sen benim abimi' bitirdin sözünün ardından patlayan silah, 19 yaşındaki genci öldürdü

"SEN BENİM ABİMİ BİTİRDİN"

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinden Sevda Yurtduymaz, "Genç çocuklardı. 19 -20 yaşlarındaydı. Bir tanesi, diğerine 'Sen benim abimi bitirdin' dedi. Balkondan herkes seslendi. Kimse umursamadı. Buradan 3-4 el silah sesi duyulmuş. Balkona çıkmadım. Gençlerdi zaten. Binadan seslendim. Ben böyle bir şeyi durdurabilsem aşağı kapıyı açarım. Çocuk içeri kaçsın diye. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Gençlerdi belki yapmazlar diye düşündüm ama öldürülmüş çocuk" dedi.

'Sen benim abimi' bitirdin sözünün ardından patlayan silah, 19 yaşındaki genci öldürdü

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE CAN VERDİ"

Yaşananları anlatan cadde esnafı Şükrü Ceylan, "Tartışma yaptıktan sonra benim dükkanın önünden geçerken vuran arkadaş, 'Gelme üstüme' dedi'. O da ısrarla geldi. Burada ayağı takıldı. Ayağı takılınca öbür arkadaş da mermi atınca gözümün önünde öldü. O anda bana da gelebilirdi bir mermi. Çocuk arkasını dönüp de attı. Karşı karşıya gelip atmadı" diye konuştu.

"UYUŞTURUCU MEVZUSU GEÇİYOR"

Şüphelinin rastgele ateş ettiğini söyleyen Ceylan, "Önünü dönüp karşı karşıya gelmedi. Kaçarken elini tuttu. Mermi yerden sekti, çocuğa öyle gitti. Çocuğun başka bir şeyi yoktu. Bu çocuğun abisinin uyuşturucu borcu mu varmış, bir uyuşturucu mevzusu geçiyor. Bunlardan da bir bilgim yok" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü 19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü Sakarya'da bir ayda 120 şüpheli tutuklandı, 86 kişi sınır dışı edildi Sakarya'da bir ayda 120 şüpheli tutuklandı, 86 kişi sınır dışı edildi
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Sen benim abimi bitirdin' cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
11:02 3,5 aylık hamile Fahriye Evcen ile oğlu Karan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:08:25. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement