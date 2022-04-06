İstanbul gece sise gömüldü - Son Dakika
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İstanbul gece sise gömüldü

06.04.2022 04:54

İstanbul gece sise gömüldü Megakent'te sis gece saatlerinde etkili oldu İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmı görünmez hale geldi.

İstanbul gece sise gömüldü

Megakent'te sis gece saatlerinde etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmı görünmez hale geldi. D-100 Karayolunda da etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Megakent'te gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Şehrin birçok noktasında sis nedeniyle trafik akışı da yavaşladı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir bölümü de görünmez hale geldi.

Sis İstanbul'un üstüne çöktü

Görüş mesafesinin hissedilebilir şekilde azaldığı siste Halıcıoğlu Mevkiinde de sis etkisini gösterdi.

İstanbul gece sise gömüldü
İstanbul gece sise gömüldü
İstanbul gece sise gömüldü

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İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul gece sise gömüldü - Son Dakika


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