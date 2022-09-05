Batı Nil Ateşi hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor - Son Dakika
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Batı Nil Ateşi hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor

05.09.2022 11:04
Batı Nil Ateşi hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Savaş Vural, "Batı Nil Ateşinde, ani başlayan ateş¸ ile birlikte baş ağrısı, halsizlik, göz arkasında ağrı, kas ağrıları, sindirim sistemi ile ilgili belirtiler (bulantı-kusma, karın ağrısı ve ishal) ve...

İstanbul Gelişim Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Savaş Vural, "Batı Nil Ateşinde, ani başlayan ateş¸ ile birlikte baş ağrısı, halsizlik, göz arkasında ağrı, kas ağrıları, sindirim sistemi ile ilgili belirtiler (bulantı-kusma, karın ağrısı ve ishal) ve ciltte kızarıklıklar görülebilir." dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, sivrisinek sokması yolu ile bulaşan, yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı ile kendini belli eden Batı Nil Virüsü (BNV), tüm dünyayı harekete geçirdi. Son günlerde yeniden gündeme gelen virüs, Yunanistan'da can kaybına sebep olurken, akıllara "Ya bu virüsü kaptıysam?" sorusunu getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Savaş Vural, sivrisinek ısırığından insanlara ve bazı hayvan türlerine geçen virüs için uyarılarda bulundu. Bazı temel önlemlerle virüsün önüne geçilebileceğini vurgulayan Vural, özellikle Batı Nil Virüsü'nün sık görüldüğü bölgelere gideceklere de önerilerde bulundu.

"Hastanın eski sağlığına kavuşması zaman alabilir"

Vural, belirtileri 3 ila 10 gün arasında süren hastalıktan korunma yollarından bahsederek, henüz insanlar için virüs üzerinde etkili bir aşının olmadığını belirtti. Vural, "Batı Nil virüsü infeksiyonu, insanlarda ateşle, bazen sinir sistemine ilişkin (nörolojik) belirtilerle seyredebilen ve ölümlere neden olabilen, sıklıkla infekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir infeksiyon hastalığıdır. Batı Nil Ateşinde, ani başlayan ateş¸ ile birlikte baş ağrısı, halsizlik, göz arkasında ağrı, kas ağrıları, sindirim sistemi ile ilgili belirtiler (bulantı-kusma, karın ağrısı ve ishal) ve ciltte kızarıklıklar görülebilir. Akut belirtiler 3-10 gün sürebilir, ancak bazı hastalarda belirtiler uzayabilir ve hastanın eski sağlığına kavuşması zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

Hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor

Batı Nil Virüsü için henüz bir tedavi yönteminin olmadığının altını çizen Vural, serolojik çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, BNV ile infekte olan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde infeksiyonun belirti vermeden iyileştiğini belirtti. Vural, hastalık riskinin çok yüksek olduğu ortamlarda çalışanlar veya o bölgelere seyahat edeceklere şu önerilerde bulundu:

"Giysilerin hem içine hem de dışına sinek kovucu spreylerden 35-40 saniye boyunca sıkıp kuruduktan sonra giymek, sivrisineklere karşı koruma sağlar. Bu şekilde giysiler yıkansa bile spreyin etkisi 2 hafta koruma işlemine devam eder. Hastalık riskinin daha düşük olduğu yerlerde de içerisinde DEET maddesi yer alan böcek ve sinek kovucu ilaçlardan, deri üzerine sürmek, virüse karşı koruma etkinliğini artırabilir. Sivrisineklerin yumurtalarını bırakabildiği; kovalar, lastikler, saksılar, küçük havuzlar vb. olan sular da haftada bir kez boşaltılarak temizlenip yenilenmeli, üstü kapatılmalı veya atılmalı. Bu tür bölgelerde kalınan süre boyunca kolları ve bacakları kapatacak giysiler giymek de virüse karşı alınabilecek önlemlerden."

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Bu virüs hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor Bu virüs hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor
Kaynak: AA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Batı Nil Virüsü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Nil Ateşi hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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