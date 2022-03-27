İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri Beypazarı'nda belgesel çekiyor - Son Dakika
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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri Beypazarı'nda belgesel çekiyor

27.03.2022 13:50
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri Beypazarı'nda belgesel çekiyor

İstanbul Gelişim Üniversitesince düzenlenen film atölyelerinde öğrencilere sinema eğitimi veriliyor, belgesel çekimi yapılıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesince düzenlenen film atölyelerinde öğrencilere sinema eğitimi veriliyor, belgesel çekimi yapılıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ve Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz ile bir araya geldi.

Bikiç, Türkiye'nin farklı illerinde film atölyeleri düzenlediklerini söyledi.

Film atölyelerinde 25 lise öğrencisine önce sinema eğitimi verdiklerini anlatan Bikiç, "Sinema eğitiminden sonra belgesel çekiyoruz. Ardından İstanbul'a dönüp ekibimizle kurgulayıp, gala için tekrar bölgeye geliyoruz." dedi.

Bikiç, Beypazarı ilçesine de 5'inci kez geldiğini anlatarak, "Daha önce de Beypazarı'nda 5 belgesel çekiminde bulunduk. Buranın çok kültürlü olması, insanlarının çok sıcak olması bizim için çok önemli. Çünkü belgesel üreten bir ekibiz. Beypazarı bizim için çok önemli ilçelerden biri. Çekimlerimizi yapıyoruz. Kurgulamamızın ardından tekrar Beypazarı'na geleceğiz." diye konuştu.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beypazarı, Belgesel, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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