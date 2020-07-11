İSTANBUL-GENÇ YETENEKLER KONSERVATURA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

İSTANBUL-GENÇ YETENEKLER KONSERVATURA HAZIRLANIYOR

Lise mezunu öğrenciler, konservatuar hedefine Başakşehir Belediyesi Bilgi Evleri'nin desteğiyle hazırlanıyor.

Lise mezunu öğrenciler, konservatuar hedefine Başakşehir Belediyesi Bilgi Evleri'nin desteğiyle hazırlanıyor. Güzel sanatlar alanında eğitim veren üniversitelerin açtığı sınav ve mülakatlarda başarılı olmak isteyen öğrenciler, bilgi evleri eğitmenlerinin desteğiyle zorlu sürece hazırlanıyor.

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Başakşehir Belediyesi, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için gençlere her konuda destek olmaya devam ettiğini duyurdu. Lise mezunu öğrenciler, hayallerini süsleyen konservatuar için çabalarken, Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgi Evi'nden uzman eğitmenler de onlara destek veriyor.

HAZIRLIKLAR SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze derslere ara verseler de bu süreci online derslerle telafi etmeye çalışan öğrencilere, Şehit Selim Kiraz Bilgi Evi Müzik Öğretmeni Yeliz Ergün tarafından eğitim veriliyor. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda düzenlenen kursta öğrenciler yaklaşan sınav ve mülakatlar öncesi solfej, armoni, melodi tekrarı, ritim gibi alanlarda eğitim alıyor.

HAYALİM BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYEN OLMAK

Konservatuar sınavları için eğitim alan öğrencilerden Hasret Öget, 'Lise döneminde kemanla tanıştım. Başakşehir Müzik Akademisi ile tanışınca ses konusunda da önemli yol kat ettiğimi gördüm. Hayalim bir üniversitede akademisyen olmak' dedi.

Resim becerisi ve piyano yeteneğiyle dikkat çeken öğrencilerden Mehmet Maruf Göksu ise Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgi Evi'nde aldığı eğitimin ufkunu genişlettiğini ifade etti. Hedefinin çok çalışıp iyi bir üniversiteden mezun olduktan sonra uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:17 Kaynak: DHA

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