İstanbul gençlerin gelecek sorunlarına çözüm doğru iletişim dili

Gençlerin gelecek sorunlarına çözüm Doğru iletişim dili

İSTANBUL, (DHA) ? Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Gençlik Çalıştayı'nda gençlerde değişim ve farklılaşan talepler, yapılan geniş kapsamlı araştırmalar sonucunda masaya yatırıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençler için yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız. Amacımız yine hep birlikte Türkiye adına doğru iletişim dilini bulmak dedi.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Gençlik Çalıştayı, Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren çalıştayın son gününde Komisyon Başkanları tarafından komisyon raporlarının özet sunumu yapıldı. Özet sunumda 2 bine yakın genç ile yapılan farklı soru içerik anketlerinde gençlerin talepleri ve görüşlerine yer verildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'da programa katıldı.

GENÇLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

İstanbul Gençlik Çalıştayı'nın Komisyon Başkanlığı'nı yapan Prof. Dr. Yunus Kaya, gençler için yapılan araştırmada birkaç konu başlığı belirlediklerini ifade etti. Kaya, Gençlerin gelecek kaygısıyla ilintili olarak siyasete ve kurumlara olan güveninin düşük olduğunu gördük. Buradaki istek kurumların bireylere adil ve eşit davranılması isteniyor. Kamuda mülakatla işe alınmalarının minimuma indirilmesi konusunda görüşler ortaya çıkıyor. İkinci sorunsal mesele ise gençlerin siyasi partiler üzerinden siyasi katılımının düşük olması. Gençlerin siyasetle ilgilenmediği veya siyasi partilere katılımının olmamasını göstermiyor. Bireysel biçimde ve sosyal medya üzerinden siyaset yapma alışkanlığı görüyoruz. Bu noktada siyasi partilerin gençlerle alakalı projeler hazırlaması ve gençleri siyaset içerisinde daha aktif rol vermesi gerekiyor. Yine bir diğer konu ise yerel yönetimlerin gençlerin sorunlarını çözme bağlamında çok daha avantajlı oldukları konusu. Gençler, doğrudan temas konusunda merkez yönetime göre yerel yönetimlerin daha avantajlı olduğunu belirtiyorlar açıklamasını yaptı.

'AMAÇ DOĞRU İLETİŞİM DİLİNİ BULMAK

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlik Çalıştayı'nda katkıları olan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı.

Başkan Kartoğlu, Böyle bir çalıştayın raporlanacak bir kitapçıkla, sorunların cevaplarını da oluşturarak ve gençlere de sorarak, bunu sadece Başakşehir'in konusu gibi değil, Türkiye'deki bütün her yerin sorunu gibi herkese ulaştırıp bu meseleyle ilgili özveri oluşturmak istedik. Çok ciddi bir emek var ve öncesinde de saha çalışmaları yapıldı. Gençlere birçok soru soruldu ve onlardan veriler alındı. Biz en azından onlar gibi düşünmeyi gördük ve raporladık. Sonra onlarla birlikte aynı masada konuştuk ve tartıştık diye konuştu.

Gençler için yapılması gerekenleri hep birlikte yapacaklarını vurgulayan Başkan Kartoğlu, amaçlarının yine hep birlikte Türkiye adına doğru iletişim dilini bulmak olduğunu sözlerine ekledi.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Çalıştayı'nda genç kuşakları anlamak, onların talep ve beklentilerini karşılamak, karşılaştıkları ya da muhtemel sorunların üstesinden gelmek amacıyla gençlerdeki değişim ve farklılıklar konusunun tartışılması amaçlandı. Yapılan araştırmalar sonucunda ise çözüm yolları üzerinde çalıştaydan çıkacak somut politika önerileri, eylem planlarının özellikle yerel yönetimler, STK'lar ile diğer toplumsal kesimler tarafından kısa vadede çözüm yolları belirlenerek uygulamaya koyulması amaçlandı.