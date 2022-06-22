İSTANBUL-GENÇLİK KÖŞESİ PROGRAMLARI BAŞLADI

SULTANBEYLİ'de "Gençlik Köşesi" buluşmaları başladı. Sultanbeyli gençlerini, ülkemizin önde gelen köşe yazarlarıyla buluşturacak olan söyleşi programlarının ilkinin konuğu Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Zeynep Türkoğlu oldu. Nuri Pakdil Edebiyat Kıraathanesinde gerçekleştirilen programa gençlerin ilgisi yoğundu.

Sultanbeyli Belediyesi, gençler için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. "Gençlik Köşesi" adını verdiği projede; ülkemizin önde gelen köşe yazarları gençlerle buluşacak. Gençlik Köşesi'nin ilk konukları; usta gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Zeynep Türkoğlu oldu. Farklı katılımcı isimlerle devam edecek proje Nuri Pakdil Edebiyat Kıraathanesi'nde gerçekleştirildi. Konuklar gençlere mesleki deneyimlerini aktardı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Gençlerimiz için yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. "Gençlik Köşesi" projemiz ile gençlerimiz, ülkemizin başarılı köşe yazarlarıyla bir araya gelerek başarı öykülerinden istifade ediyor. İlk programımızı Mehmet Akif Ersoy ve Zeynep Türkoğlu ile gerçekleştirdik. Gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini ve fikir üretmelerini önemsiyoruz. "Gençlik Köşesi" programımıza farklı isimlerle devam edeceğiz. Köşe yazarlarımız; başarı öyküleriyle gençlerimize ilham olacak. Fikirleriyle programımıza katkı sunan Mehmet Akif Ersoy Bey'e, Zeynep Türkoğlu Hanımefendi'ye ve katılım sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İstanbul