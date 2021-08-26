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"İstanbul Gençlik Oyunları"nda 100 bin genç 17 farklı branşta yarışacak - Son Dakika

"İstanbul Gençlik Oyunları"nda 100 bin genç 17 farklı branşta yarışacak

26.08.2021 13:44

Başakşehir Belediyesi tarafından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Avrupa yakasında bulunan 25 ilçeden gençlerin katılımıyla düzenlenecek "İstanbul Gençlik Oyunları"nın tanıtımı yapıldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Avrupa yakasında bulunan 25 ilçeden gençlerin katılımıyla düzenlenecek "İstanbul Gençlik Oyunları"nın tanıtımı yapıldı.

İstanbul'da bir otelin balo salonunda düzenlenen, sunuculuğunu milli sporcu Merve Aydın'ın yaptığı tanıtım programında, oyunların resmi şarkısı Resul Aydemir tarafından seslendirildi. Çekimleri Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde yapılan tanıtım filmi de ilk kez gösterildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, öğrenciler ve gençler için bilim, kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk alanlarını bütün olarak ihtiva eden bir program olduğunu söyledi.

Organizasyonda, gençlerin hem bugünün hem de geleceğin becerileriyle donanmalarını sağlayabilecek çok önemli içeriklerin bulunduğunu belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Dayanışmayı sağlayan ama aynı zamanda bir rekabet ve yarışma duygusu da verebilen, gençlere güven duygusu kazandırabilecek iç içe etkinliklerden oluşuyor. Dijital becerilerden, gençlerimizin bilim alanındaki yazılımla ilgili gelişimini destekleyebilecek etkinlikler ile kendi kültürümüz, kadim değerlerimiz hepsi sürecin içerisinde. Takım oyunları başta olmak üzere öğrencilerimizin sporu bir yaşam alışkanlığına döndürmelerine katkı sağlayacak çok önemli etkinlikler var."

Yazıcı, organizasyonun, sosyal sorumlulukta dezavantajlı grupların daha çok desteklenebilecekleri ve gençlerin onlarla empati kurmalarını sağlayacağı güzel etkinlikler barındırdığını kaydetti.

Gençlik Oyunları'nın Türkiye çapına yayılması hedefleniyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise gençler ve çocukların kendilerinin göz aydınlığı, umudu ve yarınları olduğunu söyledi.

Gençlerin en iyi şekilde eğitim alması ve yetişmesi ile dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet edebilmelerinin yegane görevleri olduğunu ifade eden Kartoğlu, bunun için ellerindeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Oyunların ilkini 2017'de düzenlediklerini, 6 ay boyunca 5 binden fazla gençle keyifli bir zaman geçirdiklerini, ikinci organizasyonda katılımcı sayısının 15 bine çıktığını, üçüncü organizasyonda ise 24 bin gençle beraber 71 turnuva gerçekleştirdiklerini aktaran Kartoğlu, bu yıl 100 bin gencin katılımını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İstanbul Gençlik Oyunları'nın logosunu platforma yerleştirilmesiyle organizasyon başlatıldı.

100 bin genç, 17 farklı branşta yarışacak

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, Başakşehir'deki liseler arasında başlatılan Başakşehir Gençlik Oyunları, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında İstanbul'un Avrupa yakasındaki 25 ilçeden gençlerin katılımıyla düzenlenecek.

İstanbul Valiliği, Başakşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılacak organizasyonda, 100 bin genç, spor, sanat ve teknoloji kategorilerindeki 17 farklı branşta yarışacak.

89 turnuva ve etkinliğin yapılacağı İstanbul Gençlik Oyunları, teknolojik gelişmeler sonucu ilginin her geçen gün arttığı "drone" ve "e-spor" yarışmaları ile gençlerin yoğun ilgi gösterdiği "paintball" ve "balon futbolu" gibi birbirinden rekabetçi turnuvalara ev sahipliği yapacak.

Engelsiz gençlere yönelik turnuvaların düzenleneceği organizasyonda, öğrencilerin dışında öğretmen ve okullara da çeşitli ödüller verilecek.

milli eğitim bakanlığı, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstanbul Gençlik Oyunları'nda 100 bin genç 17 farklı branşta yarışacak - Son Dakika


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