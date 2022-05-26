İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi - Son Dakika
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İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi

26.05.2022 14:34
İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi

İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi Milli atlet Merve Aydın, İstanbul Gençlik Oyunları Ödül Töreni'ne katıldıİSTANBUL Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller, sahiplerine verildi.

İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi

Milli atlet Merve Aydın, İstanbul Gençlik Oyunları Ödül Töreni'ne katıldı

İSTANBUL Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller, sahiplerine verildi. Törene milli atlet Merve Aydın da katıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları, GoFest ile büyük finali gerçekleştirdi. Avrupa yakasındaki 25 ilçe gençlerinin katılımıyla 26 branşta düzenlene turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine kavuştu.

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan spor, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ile bilgi ve teknoloji kategorilerinde yaklaşık 100 bin öğrenciyi bir araya getiren, Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları'nda dereceye girenler ödüllendirildi. Avrupa Yakası'ndaki 25 ilçedeki gençlerin katıldığı 26 branşta gerçekleştirilen turnuvalarda uzun bir yarış maratonunun ardından dereceye giren öğrenciler, çeşitli sahne sanatları ve sanatçıların konseriyle ödüllerine kavuştu. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen festival tadındaki tören; İstanbul Gençlik Oyunları video gösterimiyle başladı. Lazer Işıklı Show ile heyecan verici dakikalarla devam eden törende İstanbul Gençlik Oyunları'nın şarkısını yazan rap sanatçısı Resul Aydemir de mini bir konser verdi. Ayrıca Survivor'da sakatlandıktan sonra yarışmayı bırakmak zorunda kalan milli atlet Merve Aydın da koltuk değnekleriyle birlikte tören alanına gelerek gençleri yalnız bırakmadı.

"Bu sene 1 buçuk milyon gencimizle iletişim kurduk, bundan sonraki hedefimiz 2 buçuk milyon genç"

İstanbul Gençlik Oyunları'yla ilgili konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarından bir tanesi, bizim şu andaki İstanbul Gençlik Organizasyonumuz. Bu organizasyonun ilk fikri başlangıcı 2017'de mutluluğun şehri, Başakşehir'de başladı. Her yıl 25 bin gençle 4 farklı kategoride 26 dalda yaptık. Daha sonra bu fikri biz İstanbul genelinde yapmaya karar verdik. İstanbul'da bu yıl 100 bin gençle 8 ay boyunca heyecanlı, rekabet dolu, muhteşem bir yıl geçirdik ve bugün kupa finallerimiz var. Gençlik festivalinin de sonuçlarını ilan etmiş olduk. Bundan sonra her yıl devam edecek. Bu sene 1 buçuk milyon gencimizle iletişim kurduk. Hedefimiz bir sonraki yıl tüm İstanbul'da, tüm liselerimizde 2 buçuk milyon gençle iletişim kurarak sayımızı da 200 bin geçle yarışarak bu heyecanı İstanbul'a yaymak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi
İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi
İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi
İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi
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Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu
Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, gençlik, Milli, Genel, Son Dakika

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