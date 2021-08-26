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'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı

26.08.2021 12:55

'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı 3 yıldır Başakşehir Gençlik Oyunları adıyla düzenlenen etkinlik, bu yıl 25 ilçenin katılımıyla İstanbul Gençlik Oyunları adını alarak yoluna devam ediyor.

'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı

İSTANBUL - 3 yıldır Başakşehir Gençlik Oyunları adıyla düzenlenen etkinlik, bu yıl 25 ilçenin katılımıyla İstanbul Gençlik Oyunları adını alarak yoluna devam ediyor. 17 farklı branştan 100 bin gencin katılacağı organizasyonun bugün tanıtım toplantısı yapıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin 2017'de başlattığı, geçen sene korona virüs salgını dolayısıyla yapılamayan Başakşehir Gençlik Oyunları, bu yıl Avrupa Yakası'ndaki 25 ilçenin katılımıyla İstanbul Gençlik Oyunları adını alarak düzenleniyor. 17 farklı branştan 100 bin gencin katıldığı organizasyon öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

İstanbul Valiliği, Başakşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Oyunları'na İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu; milli sporcu Ramil Guliyev, Türk milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu, profesyonel Ampute futbolcusu olan Barış Telli ile futbolcu Murat Akyüz katıldı. Aynı zamanda yoğun ilgi gösterilen organizasyonun sunuculuğunu da Survivor yarışmacılarından olan milli sporcu Merve Aydın üstlendi.

" Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu"

Gençlerin ve çocukların yarınların göz aydınlığı, umudu olduğunu vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün bizler için çok mutlu, çok güzel bir gün. Bugün 4 yıllık bir hayalin, 4 yıllık bir umudun gerçek olduğu gün. Türkiye'de bir başka örneği olmayan, hatta ve hatta Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu olan Başakşehir Gençlik Oyunları, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren artık İstanbul Gençlik Oyunları adı altında düzenlenecek. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var: 'Bir neslin geleceğini, bir önceki nesil hazırlar' demiş. Bizler; gençlerimizin geleceği için, onların en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Zira gençlerimiz, imkan verildiğinde teknolojiden kültür sanata, sporun tüm branşlarına kadar hayatın her alanında ne kadar rekabetçi, ne kadar kararlı ve azimli olduklarını gösteriyorlar elhamdülillah" açıklamasında bulundu.

Başakşehir Belediyesi, 89 turnuvadan oluşacak İstanbul Gençlik Oyunları'nın 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi başladıktan 1 hafta sonra yani 13 Eylül 2021'de kayıtların, 11 Ekim 2021'de ise turnuva oyunlarının başlayacağını duyurdu.

'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Başakşehir Belediyesi, Milli Sporcu, Başakşehir, İstanbul, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika


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