İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu: Yurtlarımız öğrenci evlerinden çok daha... - Son Dakika

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu: Yurtlarımız öğrenci evlerinden çok daha...

anlattı. Prof. Dr. Hacıcaferoğlu, "Aileler tedirgin olmasın, yurtlarımız öğrenci evlerinden çok daha hijyenik durumda.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu: Yurtlarımız öğrenci evlerinden çok daha..., System.String[]
anlattı. Prof. Dr. Hacıcaferoğlu, "Aileler tedirgin olmasın, yurtlarımız öğrenci evlerinden çok daha hijyenik durumda. Devlet öğrencilerimizi dışarıda bekleyen birçok tehlikeden korumak adına bu yurtları açtı. Aileler örgütlere, oluşumlara, cemaatlere çocuklarını teslim etmesin" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasını ardından öğrenciler ve ailelerin gözleri yurtlara çevrildi. Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanları ve yurt dışından gelen vatandaşlara ev sahipliği yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler için hazırlanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde yurtlarda alınan önlemleri İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda DHA muhabirine anlattı. Hacıcaferoğlu "Devlet öğrencilerimizi dışarıda bekleyen birçok tehlikeden korumak adına bu yurtları açtı. Aileler tedirgin olmasın. Yurtlarımız öğrenci evlerinden çok daha hijyenik durumda" dedi. Her odanın, bir öğrenciye 6 metrekare kullanım alanı olacak şekilde düzenlendiğini söyleyen Hacıcaferoğlu, "Örneğin kapasitesi 30 metrekare olan bir odada 5 öğrencimiz kalabilecek. Her yurtta bir sağlık ekibi olacak. Belirti gösteren öğrenci ilk olarak sağlık ekibi tarafından kontrol edilecek, gerekli görülürse hastaneye sevk edilecek" dedi.

"YURTLARIMIZ ÖĞRENCİ EVLERİNDEN DAHA TEMİZ"Bilim Kurulu'nun verdiği standartlar kapsamında hazırlıklarını yaptıklarını belirten İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Koronavirüs salgınının başlaması ve ilk vakaların görülmesinden sonra tüm şehirlerimizde olduğu gibi İstanbul'da da üniversiteler tatil oldu ve öğrencilerimiz evlerine döndü. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurtlarımızı sağlık çalışanlarına ve yurt dışından gelen vatandaşlarımıza açtı. Haziran itibariyle vatandaşlarımız evlerine gitti. Bizler de tüm yurtlarımızda dezenfekte işlemlerine başladık. Öğrencilerimiz bilsinler ki İstanbul'daki yurtlarımız öğrenci evlerinden daha temiz. Bizler de düzenli olarak bu temizlik işlemlerine devam ediyoruz. Turizmin başlamasıyla Bilim Kurulu, konaklama yerlerinin kullanımıyla ilgili bir kılavuz hazırladı. Bunun içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kullanımlarda söz konusu. Bizler de bu bağlamda yurtlarımızda tüm hazırlıklarımızı yaptık. Öğrencilerimizin pandemi süresinden sonra konaklayacakları odalardaki standartları belirledik. Bakanlığımız bu konudaki gerekli talimatları verdi. Bizlerde Bilim Kurulu'nun verdiği standartlar kapsamında hazırlıklarımızı yaptık" dedi."YEMEKHANELERE GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ AYRI AYRI OLACAK"Öğrencilerin yurda ateşleri ölçülerek gireceğini, tüm bloklarda dezenfektan noktaları oluşturulduğunu söyleyen Hacıcaferoğlu, yeni dönemde alınacak önlemleri şöyle anlattı: "Her oda, bir öğrenciye 6 metrekare kullanım alanı olacak şekilde düzenlendi. Örneğin kapasitesi 30 metrekare olan bir odada 5 öğrencimiz kalabilecek. Yemekhanelerimizde tek kullanımlık tuzluk ve baharatlık gibi ürünlerin kullanılmasının yanı sıra giriş ve çıkış kapılarının ayrı olmasını sağladık. Yine yemekhanelerimizde seyreltilmiş oturma düzeni oluşturduk. Ortak alanların düzenlenmesi ise yine sosyal mesafe kullarına uyularak yapıldı.""YURDUN İÇİNDE MASKESİZ DOLAŞMAK YASAK"Öğrencilerin yurt içerisinde maskesiz dolaşmasına izin verilmeyeceğini söyleyen Hacıcaferoğlu, "Öğrencilerin yurt içerisinde maskesiz dolaşmasına izin verilmeyecek. Öğrencilerimiz geldiklerinde şunu iyi bilsinler, yurtlarımızda tedbirler en üst düzeyde uygulanıyor. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Biz yurtları öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedeceği şekilde düzenledik. Aynı zamanda her yurdumuzda bir sağlık ekibi olacak. Öğrenciler belirti gösterdiğinde hastaneye sevk edilmesi sağlanacak" dedi."VELİLER HİÇBİR ÖRGÜTE, CEMAATE ÇOCUKLARINI TESLİM ETMESİNLER"Önceki yıllarda üniversitelere kayıt döneminde, öğrencileri kendi yurtlarına almaya çalışanların bu ülkeye neler yaptığına herkesin şahit olduğunu ifade eden Hacıcaferoğlu; "Aileler tedirgin olmasın, yurtlarımız öğrenci evlerinden çok daha hijyenik durumda. Dışarda öğrencileri bekleyen tehlikenin farkındayız. Devletimiz de öğrencilerimizi korumak adına bu yurtları açıyor. Dışarıda öğrenci bırakmak istemiyoruz. Aileler örgütlere, oluşumlara, cemaatlere çocuklarını teslim etmesin. Yurtlarımız öğrenci evlerinden daha hijyenik durumda. Ailelerin devletin kontrolünde olan yurtlara, canlarını emanet etmelerini temenni ediyoruz" dedi."YURTLARIMIZDA SPOR SALONU, TİYATRO BİLE VAR"Yurtlarda öğrencilere sadece konaklama imkanı sunulmadığını belirten Hacıcaferoğlu, aynı zamanda eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler için de imkan sağlandığını belirterek, "İstanbul'da yurtlarımız 25 bin kişilik kapasitesiyle sahip. Yurtlarımızın spor salonları, amfi tiyatrosu ve sosyal donatıları var. Öğrencilerimize eğitim, kültür, sosyal faaliyetler de sağlıyoruz" diye konuştu.KOVİD HASTALARININ TEŞEKKÜR NOTLARI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Atatürk Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Rukiye Bozkurt ise pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına barınma hizmeti verdiklerini ifade ederek, "İki bloğumuzda Kovid-19 hastasına klinik hizmeti verdik. Çok şükür o zor sürecin üstesinden geldik. Yurdumuzda kalan Kovid-19'lu hastaların Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönderdiği hatıra defterlerine teşekkür notları yazdılar. Bu yazılar bizleri çok duygulandırdı. Şu dönemde ise yurdumuzda öğrencilerimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Öğrenciler ve velileri bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşanmayacağına emin olsunlar. Tüm öğrencilerimizi evlerine bekliyoruz. Öğrencilerimizin de burada evlerinde olduğu kadar mutlu olduklarına inanıyorum. Aileler hiçbir tedirginlik yaşamadan çocuklarını ikinci evlerine emanet edebilirler" dedi.


- İstanbul

Burhanettin Hacıcaferoğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu: Yurtlarımız öğrenci evlerinden çok daha... - Son Dakika

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