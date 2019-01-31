Son Dakika Haberleri: İstanbul - Genco Erkal: Enerjimi Sizlerden Alıyorum

İstanbul - Genco Erkal: Enerjimi Sizlerden Alıyorum

28 dakika önce

USTA oyuncu Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı 'Merhaba'isimli müzikli gösterisi Avcılar'da ayakta alkışlandı.

İstanbul - Genco Erkal: Enerjimi Sizlerden Alıyorum, System.String[]
USTA oyuncu Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı 'Merhaba'isimli müzikli gösterisi Avcılar'da ayakta alkışlandı. 60 yıldan bu yana sahnede olan Erkal, oyundan sonra kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kıramazken, "Enerjimi sizlerden alıyorumö dedi.

Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde 'Merhaba'  ile hayranlarının karşısına çıkan Genco Erkal; Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare'den uyarlanan eseri ile izleyicileri edebiyat aleminin 5 büyük ustasıyla adeta müzikli bir yolculuğa çıkardı. Dünya ve Türkiye'deki koşulları ile ilgili güldürücü, hüzünlü, öfkeli gözlemleri sahneye taşırken Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın bestelerini; Yiğit Özatalay'ın piyanosu ve Çağdaş Engin basklarneti eşliğinde seslendirdi.

Oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan 60 yıldan bu yana sahnede olan 80 yaşındaki Genco Erkal, DHA muhabirinin sorusu üzerine, "Ben söyleyeceklerimi sahnede söylüyorumö diye konuştu. Erkal, oyundan sonra kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Bir hayranının "İnanılmaz enerjiniz varö sözleri üzerine "Enerjimi sizlerden alıyorumö karşılığını verdi.

Görüntü Dökümü:

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Oyunkan kısa bölümler

Genco Erkal oyunun finalinde seyircileri selamlarken

Erkal, hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirirken - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:14 Kaynak: DHA

Barış Manço, İstanbul, Avcılar, Genco Erkal, Güncel
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