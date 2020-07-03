İstanbul geneli toplu ulaşım denetimi - Son Dakika

İstanbul genelinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında, fazla yolcu alan minibüslere yönelik denetimler yapılmaya başlandı. Trafik polisleri, kentin belirli noktalarında denetim noktası oluşturarak minibüsleri durdurdu. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, minibüslerdeki doluluk oranlarını ve yolcuların maske takıp takmadığını denetledi. Ekipler ayrıca araçların ve şoförlerin belgelerini de kontrol etti. Denetimlerin bir hafta boyunca özellikle yoğunluğun olduğu caddelerde yapılacağı öğrenildi.