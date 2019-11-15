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İSTANBUL GENELİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILIYOR

6 saat önce

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, DHAİstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor.

İSTANBUL GENELİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILIYOR, System.String[]

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, DHA

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor. Oluşturulan denetim noktalarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar, ekipler tarafından didik didik aranıyor. Denetimler bugün saat 23.59'a kadar sürecek.

İstanbul'da, 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri başladı. Denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polisler, trafik denetleme, terörle mücadele ve özel harekat ekipleri görev aldı.

DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Denetimler kapsamında araçlar durduruluyor. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıyor ve GBT sorgulaması yapılıyor. Ayrıca ekipler, durdurulan araçları didik didik arıyor. Hassas burunlu köpekler de araçlardaki aramalarda görev alıyor. Ayrıca denetimlere helikopterlerle havadan destek veriliyor. Denetimler saat 23.59'a kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:

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-Denetim noktaları

-Şüpheli araçların durdurulması ve aranması

-Polis ekiplerinin GBT sorgulaması

-Narkotik köpekleri

-Özel harekat polislerinden detay

-Genel ve detay görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:10 Kaynak: DHA
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