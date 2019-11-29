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İSTANBUL GENELİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILIYOR

6 saat önce

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHAİstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor.

İSTANBUL GENELİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILIYOR, System.String[]

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor. Kentin belirli kısımlarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar, ekipler tarafından aranıyor. Denetimler bugün saat 23.59'a kadar sürecek.

İstanbul genelinde eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri başladı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Kentin belirli kısımlarında yapılan denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruluyor. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıyor ve GBT sorgulaması yapılıyor. Ayrıca durdurulan otomobiller ekipler tarafından didik didik aranıyor. Öte yandan, denetim helikopterlerle havadan destek veriliyor. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde bulunan denetim noktasında narkotik köpeği "Cins" de görev aldı. Denetimler, 23.59'a kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:

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Denetim noktaları

Şüpheli araçların durdurulması ve aranması

Polis ekiplerinin GBT sorgulaması

Narkotik köpeğinin otomobiller araması

Özel harekat polisleri

Genel ve detay görüntüler


Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:23 Kaynak: DHA
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