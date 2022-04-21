İstanbul genelinde 1215 personelin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika
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İstanbul genelinde 1215 personelin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı

21.04.2022 14:08
İstanbul genelinde 1215 personelin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı

İstanbul'da 1215 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 12 bin 116 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

İstanbul'da 1215 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 12 bin 116 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği koordinesinde önceki gün 10.00-18.00 saatleri arasında farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlere 1215 personel katıldı.

Denetimler sırasında 12 bin 116 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 7 bin 132 motosikletin kontrol edildiği, 670 motosiklete çeşitli nedenlerle toplam 719 bin 230 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Otomobil, servis aracı ve traktör olmak üzere 3 bin 984 araç üzerinde yapılan denetimlerde de toplam 389 bin 141 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul genelinde 1215 personelin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul genelinde 1215 personelin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika
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