İstanbul genelinde 511 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul genelinde 511 kaçak göçmen yakalandı

09.07.2023 13:08

İstanbul genelinde dün gerçekleştirilen Düzensiz Göçmenlere yönelik denetimler sonucunda 511 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul genelinde dün gerçekleştirilen Düzensiz Göçmenlere yönelik denetimler 511 kaçak göçmen yakalandı. Onlarca göçmen işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Denetimler hız kesmiyor! İstanbul genelinde 511 kaçak göçmen yakalandı

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, dün İstanbul genelinde Düzensiz Göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler hız kesmiyor! İstanbul genelinde 511 kaçak göçmen yakalandı

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Denetimler hız kesmiyor! İstanbul genelinde 511 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Ne 511 i. Istanbulda en az 1,5 milyon kaçak göçmen var. Millete iş yapıyor gorünme çabasında olmayın. Cevap Yaz 27 8 Yayından Kaldır
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İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul genelinde 511 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul genelinde 511 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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