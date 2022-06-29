İstanbul genelinde araması olan hükümlü 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
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İstanbul genelinde araması olan hükümlü 6 şahıs yakalandı

29.06.2022 13:03
İstanbul genelinde araması olan hükümlü 6 şahıs yakalandı

İstanbul'a araması bulunan hükümlü şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalandı.

İstanbul'a araması bulunan hükümlü şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalandı.

İstanbul genelinde Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hükümlü şahıslara yönelik İstanbul'da operasyon başlattı. Yapılan operasyonda, hırsızlık suçundan 26 yıl 3 ay hapis cezası olan Fatih K. isimli şahıs Bahçelievler'de aynı suçtan 21 yıl hapis cezası olan Erol oğlu Barış A. isimli şahıs Pendik'te, yağma suçundan 19 yıl hapis cezası olan Mevlüt T. Sultanbeyli'de Kasten öldürmeden 16 yıl 1 ay hapis cezası olan Selim G. Bağcılar'da, dolandırıcılıktan 14 yıl 10 ay hapis cezası olan Şaban U.D. Üsküdar'da ve kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Volkan A. Bağcılar da yakalandı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bağcılar, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul genelinde araması olan hükümlü 6 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul genelinde araması olan hükümlü 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
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