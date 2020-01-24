İstanbul genelinde asayiş denetimi - Son Dakika
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İstanbul genelinde asayiş denetimi

32 dakika önce

İstanbul'da 'Türkiye Geneli huzur uygulaması 2020/1' kapsamında 39 ilçede denetim yapıldı.

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İstanbul'da 'Türkiye Geneli huzur uygulaması 2020/1' kapsamında 39 ilçede denetim yapıldı. Denetimde araçlar ve şüpheli şahıslar didik arandı.


İstanbul'da, Türkiye genelinde yapılan uygulama kapsamında 39 ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Uygulamada, ilçe emniyet müdürlüklerinden Trafik, Asayiş, Mobil Park Timi, Narkotik, Yunus ekiplerine bağlı polisler görev aldı. Denetimde, trafik ekipleri şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Şüpheli şahısların üstlerinde ve çantalarda da didik arama yapıldı. Şahıslara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi.


Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Narkotik şubeye bağlı ekipler ise, 'Aleks' isminde eğitimli uyuşturucu köpeğiyle, uyuşturucu madde araması yaptı.


Uygulamanın gece saatlerine kadar süreceği belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:46 Kaynak: İHA
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