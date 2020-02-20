İSTANBUL GENELİNDE DEV OPERASYON; 239 GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL GENELİNDE DEV OPERASYON; 239 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL GENELİNDE DEV OPERASYON; 239 GÖZALTI

6 saat önce

İstanbul genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 369 ekip ve 845 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 239 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL GENELİNDE DEV OPERASYON; 239 GÖZALTI, System.String[]
İstanbul genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 369 ekip ve 845 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 239 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyona 369 ekip, 845 personel katıldı. Ekipler, 18 Şubat Salı günü 02.00'da önceden tespit edilen bin 102 adrese eş zamanlı baskın yaptı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla yapıldığı öğrenilen operasyonda 239 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında 2'sinin adam öldürme, 26'sının yaralama, 24'ünün hırsızlık, 20'sinin dolandırıcılık, 17'sinin tehdit ve şantaj, 9'unun cinsel istismar, 1'nin silahlı terör örgütüne üye olma, 5'inin yağma ve gasp, 7'sinin sahtecilik, 1'nin taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma, 1'nin uyuşturucu madde satıcılığı, 3'ünün kaçakçılık, 2'sinin kesici ve delici alet bulundurma, 2'sinin kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçlarından 119' unun ise diğer suçlardan aranmasının olduğu öğrenildi.

2020'NİN İLK 2 AYINDA ARANMASI BULUNAN BİN 890 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda yakalanan kişilerden 8'inin 10 yıl, 22'sinin 5 yıl, 74'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilirken, 135 kişinin gıyabi tevkifli olarak arandığı öğrenildi. Şüpheliler, ilgili emniyet müdürlerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan yakalanan kişiler üzerinde 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet mermi, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 2019 Ocak ayı ile 2020 Şubat ayı arasından gerçekleştirilen operasyonla çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 890 kişi yakalandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-kimlik tespit ve gözaltı anı


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
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