İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı

İstanbul'da kent genelinde düzensiz göçmenlerle yönelik denetimlerde belgeleri eksik olan veya oturum izinleri bulunmayan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamada, ülkeye yasal olmayan yollarla girip çevreye rahatsızlık veren yabancı şahısların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Sabah saatlerinde başlayan uygulama kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlar, parklar ve sahillerde denetimler yapıldı.

Ekipler, Taksim Meydanı ve çevresinde, Zeytinburnu sahilinde ve Esenyurt meydanda kimlik ve pasaport kontrolü yaptı.

Kadıköy'de gerçekleştirilen denetimlere Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çevik kuvvet polisleri katıldı.

Kadıköy Rıhtım, Beşiktaş ve Eminönü iskeleleri civarında şüpheli görülen kişilerin pasaport ve kimlik kontrolleri ile üst aramaları yapıldı.

Esenyurt Meydanı ve çevresinde yapılan denetimlerde, şüpheli görülen kişilere kimlik ve pasaport kontrolleri ve oturum izinleri olup olmadığına bakıldı.

Belgeleri eksik olan ve oturum izinleri bulunmayan yabancı uyruklular, otobüslere bindirilerek İl Göç İdaresine gönderildi.

Kent genelindeki diğer noktalarda yapılan denetimler sonucunda yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerine sevk edildi.