ŞİŞLİ KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU DENETİMİ

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 'Narkotik Dar Alan' denetimleri yapıldı. Şişli Kuştepe'deki denetimlere İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Narkotik Dar Alan' denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlere narkotik ekiplerinin yanında özel harekat polisleri de yer aldı. Denetimler kapsamında, kontrol noktasında araçlar ve motosikletler durduruldu. Sürücü ve yolcuların ise üst araması yapılarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Şişli Kuştepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Narkotik Dar Alan' denetimlerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Aktaş, ekipler ile birlikte Kuştepe sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Özellikle dar sokakları ve bina aralarını gezen Aktaş Kuştepe'deki bir kahvehaneyi ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Biz, her gün burada uygulama yapıyoruz. Sizin daha huzurlu ve güvende olmanız için sonuna kadar buradayız ama sizden de destek bekliyoruz" dedi. Kuştepeliler, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a meyve ikram etti.