ŞİŞLİ KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

ŞİŞLİ KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU DENETİMİ

18.08.2022 22:55
ŞİŞLİ KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU DENETİMİ

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 'Narkotik Dar Alan' denetimleri yapıldı.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 'Narkotik Dar Alan' denetimleri yapıldı. Şişli Kuştepe'deki denetimlere İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Narkotik Dar Alan' denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlere narkotik ekiplerinin yanında özel harekat polisleri de yer aldı. Denetimler kapsamında, kontrol noktasında araçlar ve motosikletler durduruldu. Sürücü ve yolcuların ise üst araması yapılarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.  Şişli Kuştepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Narkotik Dar Alan' denetimlerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Aktaş, ekipler ile birlikte Kuştepe sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Özellikle dar sokakları ve bina aralarını gezen Aktaş Kuştepe'deki bir kahvehaneyi ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Biz, her gün burada uygulama yapıyoruz. Sizin daha huzurlu ve güvende olmanız için sonuna kadar buradayız ama sizden de destek bekliyoruz" dedi. Kuştepeliler, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a meyve ikram etti.

YORUMLAR
500
İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş Şişli'de asayiş uygulamasına katıldı İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş Şişli'de asayiş uygulamasına katıldı İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu
Kaynak: DHA

Zafer Aktaş, Narkotik, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
22:41 Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Royal Antwerp ile berabere kaldı!
22:00 İBB seçimi için AK Parti'de kulisler başladı! Ekrem İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 isim var
21:53 Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Denge bozuldu! Avusturya'da maç adeta golle başladı
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:44 İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 22:56:12. #1.11#
SON DAKİKA: ŞİŞLİ KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement