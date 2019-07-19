Son Dakika Haberleri: İstanbul genelinde geniş çaplı 'Yeditepe Huzur' uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul genelinde geniş çaplı 'Yeditepe Huzur' uygulaması

1 saat önce

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli büyük çapta denetim yapıldı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli büyük çapta denetim yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam 20.00'den itibaren 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde geniş çaplı bir arama yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.
(Vedat Bayraktar/İHA)
İstanbul genelinde geniş çaplı 'Yeditepe Huzur' uygulaması
Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 23:05:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul genelinde geniş çaplı 'Yeditepe Huzur' uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]