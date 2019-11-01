Son Dakika Haberleri: İSTANBUL GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI
Son Dakika Güncel İSTANBUL GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI

İSTANBUL GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI

6 saat önce

İstanbul genelinde 39 ilçede Yeditepe Huzur -19 asayiş denetimi yapıldı.

İSTANBUL GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI, System.String[]

İstanbul genelinde 39 ilçede Yeditepe Huzur -19 asayiş denetimi yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde araçlarda bulunanlar Genel Bilgi Taraması(GBT) kontrolünden geçirildi. Denetimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

POLİS KÖPEĞİ DE EŞLİK ETTİ

Denetimlere narkotik polisi Alex de şüpheli görülen araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerden detaylar

-Denetimlerden detaylar

-Polis köpeği araması

-Polis helikopteri detayları

Genel ve detaylar


- Bakırhan
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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