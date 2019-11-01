İstanbul genelinde huzur denetimleri yapıldı
6 saat önce
İSTANBUL genelinde 39 ilçede Yeditepe Huzur -19 asayiş denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:53 Kaynak: DHA
İSTANBUL genelinde 39 ilçede Yeditepe Huzur -19 asayiş denetimi yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde araçlarda bulunanlar Genel Bilgi Taraması(GBT) kontrolünden geçirildi. Denetimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.
POLİS KÖPEĞİ DE EŞLİK ETTİ
Denetimlere narkotik polisi Alex de şüpheli görülen araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
- İstanbul
Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası