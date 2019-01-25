Son Dakika Haberleri: İstanbul Genelinde "Kurt Kapanı" Uygulaması Yapıldı

İstanbul Genelinde "Kurt Kapanı" Uygulaması Yapıldı

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı-2 uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı-2 uygulaması yapıldı. Narkotik köpeği Alex'in de katıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. Kurt Kapanı-2 uygulaması kapsamında,Beşiktaş ve Taksim'de durdurulan araçlar didik didik arandı. Beşiktaş ve Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada polis ekipleri, sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakarken, durdurulan araçların bagajları da didik didik arandı. Beşiktaş'ta yapılan aramalara narkotik köpeği Alex de katıldı. Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

(Sümer Avcı - Oğuzcan Yazar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Huzur, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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