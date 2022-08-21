Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince İstanbul genelinde abart egzozlu ve modifiyeli araçlar ile motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul'un beş farklı noktasında 22.00-02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Ruhsata işlenmemiş modifiye aksamlı 18 otomobil, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Gerçekleştirilen denetimlerde 414 sürücüye toplam 162 bin 242 Türk Lirası ceza kesildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

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