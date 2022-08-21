İSTANBUL-TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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İSTANBUL-TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

21.08.2022 03:25
İSTANBUL-TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

İSTANBUL genelinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

İSTANBUL genelinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Toplam 414 sürücüye 162 bin 242 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince İstanbul genelinde abart egzozlu ve modifiyeli araçlar ile motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.  İstanbul'un beş farklı noktasında 22.00-02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Ruhsata işlenmemiş modifiye aksamlı 18 otomobil, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.  Gerçekleştirilen denetimlerde 414 sürücüye toplam 162 bin 242 Türk Lirası ceza kesildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

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