Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu - Son Dakika
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Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu

15.08.2022 16:52
Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu

İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, sokak ve evlerde su baskınları oluştu, bazı vatandaşların araçları zarar gördü.

İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, sokak ve evlerde su baskınları oluştu, bazı vatandaşların araçları zarar gördü.

Kuvvetli yağış nedeniyle Sarıyer İstinye Mahallesi'ndeki birçok evi su bastı. Kendi imkanlarıyla ev, bahçe ve sokaklarındaki suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar, yerel yönetimden ilgi göremediklerini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yüksekdağ, 15 gün önce de benzer bir su baskını yaşadıklarını belirterek, "Camiyi de su bastı. 15 gün kullanamadık camiyi. Ne gelen var ne giden var. Belediyeden hiçbir yetkili gelmiyor. Zararlarımız karşılanmadı. Belediye 'Sokağa çıkmayın.' diye mesaj gönderiyor. Telefonlara çıkan yok. Her zaman böyle mi olacak? Verdiğimiz oylar boşa gitti." diye konuştu.

Su tahliyelerini kendilerinin yaptığını aktaran Yüksekdağ, "Yarı çıplak dışarıya çıktım çalıştım. Önceki yağmurda da çalıştım. Evime yine su girdi. Telefonlara çıkan yok. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz. Sadece konuşuyorlar. 'Şunu yaptık, bunu yaptık.' diyorlar. Gelsinler buraya yapsınlar." dedi.

Başka bir mahalle sakini Yadigar Gümüş ise alt komşusunun evini ve bahçesini su bastığını anlatarak, şunları söyledi:

"Adam boğuluyordu. Düştü ve yerinden kalkamadı. Evin duvarlarını delerek suyu tahliye ettiler. Dışarıdan insanlar geldi, yolu açtı. Geleceklerini söylediler. Ne gelen var ne giden. Muhtara da gittim. İlgilenen yok. Biz burada öldükten sonra mı gelecekler? 30 yıldır buradayım şuraya su birikmezdi. Hiç ilgilenmiyorlar. 'Geleceğiz' diyorlar. Biz de inanıyoruz. Bakın eve girilmiyor."

Mehmet Aygün ise su ve çamurdan etkilenen aracının çalışmadığını belirterek, "İçinden kafam kadar taşlar çıktı. Şu an araba çalışmıyor. Daha önce de bunu yaşadık. Yukarıdaki inşaat başladıktan sonra perde duvar vardı, 2 metre onu yıktılar. Hafriyatla zemin oynadı. Daha önce de mağduriyetim giderilmedi. İnşaattan gelen bütün malzeme arabanın içine girdi. Zaten itfaiye raporunda da belli." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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