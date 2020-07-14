İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor - Son Dakika

Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar devam edecek.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

İstanbul 'da " Yeditepe Huzur " asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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