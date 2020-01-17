İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı - Son Dakika

İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı

6 saat önce

Kamera Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK İstanbul Dhaİstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur Denetimi 20202 gerçekleştirildi.

Kamera Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK İstanbul Dha

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur Denetimi 20202 gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli bulunan araçlar durdurulup içleri aranırken, araçtaki kişiler ile bazı yayaların üstleri arandı, kimlik kontrolünden geçirildi.

Oluşturulan noktalardaki denetimler sırasında özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağladı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, şüpheli araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde ve içinde aramalar yaptı.

İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı

Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:43 Kaynak: DHA
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