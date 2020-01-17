İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı -taksim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı -taksim - Son Dakika

İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı -taksim

6 saat önce

İSTANBUL GENELİNDE YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI (2) -Taksim.

İSTANBUL GENELİNDE YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI (2) -Taksim

İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı -taksim

Taksim, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:48 Kaynak: DHA
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