İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı -taksim - Son Dakika

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İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı -taksim
6 saat önce
İSTANBUL GENELİNDE YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI (2) -Taksim.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:48 Kaynak: DHA
İSTANBUL GENELİNDE YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI (2) -Taksim
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